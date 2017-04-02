التقى اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أعضاء مبادرة بحب بلدي، والتي تضم أعدادا من طلاب وطالبات مدارس التجريبية الإنجليزية، وأحمد لطفي السيد التجريبية، وأبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة، والثانوية بنات القديمة، والحديثة الإعدادية بنات، والطبري الاعدادية المشتركة، والسويس الثانوية الفندقية المتقدمة، وذلك بحضور سلمي الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم، وفادية صديق موجه سنة التربية النفسية بالمديرية، ومقررة المجلس القومى للأمومة والطفولة بالسويس .

ودار نقاش بين المحافظ والطلبة حول

موضوعات متعلقة بإنشاء مكتبة سنةة، وتطوير منظومة الصحة، وإنشاء مدارس جديدة، والارتقاء بمنظومة التعليم بالسويس ، ومنظومة النظافة والتجميل ، ومكافحة الكلاب الضالة والاهتمام بمرفق النقل الداخلي ليستوعب المناطق البعيدة ، كما تم مناقشة تطوير قصر محمد علي بحي السويس، والذي تم إنشاؤه منذ اكثر من 200سنةاً تقريبا بعد تسجيله من قبل وزارة الآثار كأثر تاريخي .

وأكد حامد على الطلاب والطالبات الاهتمام بمراجعة دروسهم والنجاح بتفوق والتفاعل مع المجتمع والمدرسة والاسرة، من أجل بث روح الحب والود وجعل المصلحة السنةة قبل الخاصة، والعمل يدا واحدة من اجل السويس، والاستفادة من أوقات الفراغ في الإجازة الصيفية، بما يعود بالنفع على الطلبة ومدينة السويس ، والتأكيد على اتباع السلوكيات الطيبة، ونبذ السلوكيات السيئة والمفاهيم الخاطئة .

طلب المحافظ من التربية والتعليم تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المدارس، لحل اي مشاكل تواجه الطلبة، وبث روح التعاون والعمل الجاد والقدوة الحسنة ، مطالباً الطلبة بالتوعية للمواطنين وعمل مسابقات في الولاء والانتماء، وتنظيم مسابقات دينية وثقافية بين المدارس لثقل الثقافة السنةة لدي الطلبة.

المصدر : مصر ناين