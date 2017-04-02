تعد الحرب المشتعلة بين عملاق التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”سناب شات” هى الأبرز على الساحة التكنولوجية مؤخرا، خاصة مع نجاح سناب شات فى حصد العديد من النجاحات فى الفترة الماضية، وبناءً عليه يرصد “اليوم السابع” ما يدور بين الطرفين فيما يلى :





“سناب شات” تطبيق ولد ميتًا

هذا ما اعتقده البعض فى البداية .. لكن ما حدث كان مغايرًا تمامًا

استطاع سناب شات جذب 41% من الأمريكيين للاعتماد عليه يوميًا

نجاح تلك الشركة دفع فيس بوك لمحاولة شرائه فى المقابل 3 مليارات دولار فى 2012

– مؤخرًا ظهرت بوادر حرب بين الطرفين فيما يلى :

1 – مميزات سرقها فيس بوك من سناب شات شبه

– صنع فلاتر طريفة للوجه

– استنساخ ميزة “القصص” إلى كل من إنستجرام ثم واتس آب وأخيرا ماسنجر

الرسائل المرسلة باستخدام الكاميرا الجديدة سريعة الزوال

لماذا أقدم فيس بوك على تلك الخطوات؟

158 مليون شخصاً هو أعداد مستخدمى سناب شات

24 مليار دولار قيمة الشركة فى البورصة عند طرحها للاكتتاب السنة أول مرة

17 دولار قيمة السهم الواحد .. لتصبح “سناب شات” الأكبر لأى شركة تكنولوجية بعد فيس بوك





المصدر : مصر ناين