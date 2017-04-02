بدأت عملية تطوير كورنيش النيل بدمياط اليوم الأحد، حيث أطلقت الوحدة المحلية لمدينة السرو بدمياط، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، وبالتنسيق مع إدارة المكافحة والوقاية بمركز الزرقا، بالبدء فى حملة مكثفة لرش المدينة بالمبيدات الحشرية لمكافحة الحشرات، وتطهير أماكن التجمع بإشرافالباشمهندس جمال العبد – مدير إدارة المكافحة والوقاية لمركز الزرقا، والسيد نائب رئيس المدينة.

كما قامت الوحدة المحلية أيضا، و فريق العمل بالإدارة الهندسية، بتسليم موقع كورنيش النيل بالمدينة لمقاول العملية ، وذلك للبدء في عملية التطوير وتجميل كورنيش النيل، والتي كان قد وافق محافظ دمياط علي اعتماد ميزانية من خارج الموازنة السنةة للدولة لتطوير الكورنيش.

المصدر : مصر ناين