أصدرت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عدة قرارات فى واقعة ضبط أمين مخزن المستلزمات بالمديرية، والقبض عليها بمعرفة الرقابة الإدارية.

وجاءت قرارت وكيل وزارة الصحة، فى بيان اليوم، بإيقاف أمين المخزن عن العمل، وتغير تأميناء المخازن بالمديرية ونقلهم الى أماكن أخرى خارج المديرية، وتكليف طبيب أسنان للإشراف على مخزن مستلزمات الأسنان بالمديرية، ومشوفة الأعمال بالمخزن بصفة دورية.

كما أكدت وكيل وزارة الصحة، على تكليف صيدلى للإشراف على مخزن المستلزمات الطبية والأدوية بالمديرية، وجميع المستشفيات والإدارات، وإرسال تقرير شهرى عن الأرصدة المتوفرة ومعدلات الاستهلاك بالمخازن.

وأظهر ت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن إدارة مراقبة الأغذية بالسادات تمكنت اليوم من ضبط 91 طن فراولة مجمدة بثلاجة بمدينة السادات منتهية الصلاحية، وتم عمل محضر وإخطار النيابة السنةة، والتى أمرت بإعدام الكمية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وتم الإعدام.

المصدر : مصر ناين