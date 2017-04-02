أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، استهداف سلاح الجو العراقى لمعسكر تدريبى للعناصر الإرهابية المنتمهية لتنظيم “داعش الارهابيه” فى منطقة الجزيرة ومصرع 40 إرهابيًا، بينهم 10 انتحاريين.

وأكدت العمليات المشتركة فى بيان صحفى – حصل اليوم السابع على نسخة منه – اليوم الأحد، أن عناصر “داعش الارهابيه” حاولت إيجاد موطئ قدم لها، حيث خططت للقيام بعملية إرهابية فى قضاء “سامراء” وجهزت 12 انتحاريًا و4 سيارات مفخخة بقيادة شخص يدعى (أبو عبد الرحمن).

وأشارت إلى أن القوات الجوية وفق معلومات خلية الاستخبارات الشوفة لوزارة الداخلية العراقية، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة تم تدمير المعسكر، مؤكدة أن الغارة أسفرت عن مصرع ما يسمى والى “صلاح الدين” الملقب بـ(أبو دجانة) وقائد ما يسمى بالانغماسيين والمشرف على معركة سامراء (أبو عبد الرحمن).

المصدر : مصر ناين