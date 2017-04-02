أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هالى الأحد أن الولايات المتحدة تنوى “الضغط” على الصين لكى “تتحرك” لوقف السباق فى كوريا الشمالية لتطوير السلاح النووى.

واصدر ت السفيرة الأمريكية فى فى المقابل ة معها بثتها الأحد شبكة “ايه بى سى” قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس الصينى شى جينبينغ لواشنطن “أن الدولة الوحيدة التى تستطيع إيقاف كوريا الشمالية هى الصين، والصينيون يعلمون بذلك وعليهم التحرك، كما سنواصل من جهتنا الضغط على الصين لكى تتحرك”.

ويقوم الرئيس الصينى بزيارة الى الولايات المتحدة الخميس والجمعة حيث سيعقد لقاء مع نظيره الاميركى دونالد ترامب فى مقر الأخير فى مارالاغو فى فلوريدا.

وأعلن ترامب الخميس فى تغريدة على تويتر أن اللقاء مع نظيره الصينى سيكون “صعبا جدا” خصوصا ل الخلافات التجارية بين القوتين.

وأضافت نيكى هالى أن “المحادثة الأكثر أهمية ستكون حول طريقة إدارة منع إنتشار السلاح النووى فى كوريا الشمالية”.

وكانت بكين أعلنت وقف صادراتها من الفحم إلى كوريا الشمالية تطبيقا للعقوبات التى تفرضها الأمم المتحدة، لإقناع هذا البلد بالتخلى عن برامجه النووية والبالستية.

إلا أن نيكى هالى أعتبرت هذه الخطوة غير كافية. واصدر ت “نعلم بأن الفحم يدخل بطرق أخرى. نريد رؤية تحركات فاعلة من قبل الصين لإدانة كوريا الشمالية ولا نريد فقط كلاما”.





المصدر : مصر ناين