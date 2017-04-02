كشف رئيسا وزراء السودان، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، وغينيا بيساو ،عمر المختار إم بالو، العلاقات الثنائية بين البلدين.

واصدر وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، السفير كمال إسماعيل، فى تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الغيني، توقف بمطار الخرطوم الدولي، فى طريق عودته إلى بلاده من رحلة عمل خارجية، واستقبله نظيره السوداني، وعقدا جلسة مباحثات تناولت القضايا الثنائية المشتركة والإقليمية، وسبل تنسيق المواقف فى مختلف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار إسماعيل، إلى أن رئيس وزراء دولة غينيا بيساو، التقى كذلك برئيس المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا ، الدكتور سيدى ولد التاه، وتباحثا حول القضايا الاقتصادية بين الجانبين ، ثم غادر إلى بلاده .

المصدر : مصر ناين