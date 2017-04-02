شهدالباشمهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف اليوم فعاليات جديدة للترويج لمنطقة واحة هرم ميدوم والتى تنظمها إدارة السياحة بالمحافظة، بالتعاون مع الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة بهدف تسليط الضوء على المنطقة والتعريف بها وما تمتلكه من إمكانات تاريخية كبيرة.

واصدر بيان للمحافظة اليوم، إن المنطقة تحتضن هرم ميدوم والذى يعتبر ثانى أقدم هرم مدرج فى العالم وكان مكوناً من 7 درجات لم يتبق منها سوى 4 درجات، حيث تفقدا المعابد الجنائزية والمقابر التى تحيط بالهرم، والخاصة بأمراء الدولة فى هذا العصر، كما تمتلك المنطقة واحة متسعة ومستوية تحيط بالهرم من جميع الجهات وتشبه لوحة فنية ومنظراً جمالياً يحمل طابع التاريخ والطبيعة لتؤكد أنه بالإمكان أن تكون هذه المنطقة مقوماً رئيسياً فى الأجندة السياحية.

وحملت جميع الفقرات الطابع الفرعونى والفولكلور الشعبى ومشاركة أعداد من مواهب المحافظة، تضمنت عروضا فنية وغنائية واستعراضات تحكى التاريخ والتراث والعادات الفرعونية القديمة، بالإضافة إلى العروض التى تلقى الضوء على التراث الشعبى لمحافظة بنى سويف.

وقدمت فرقة الشباب والرياضة استعراض فرعونى بالإضافة إلى استعراض نوبى واسكندرانى والصعيدى والتنورة لفرقة وزارة الشباب، واستعراض لمواهب المدراس والفرقة النحاسية والفلكور الشعبى والأناشيد الوطنية وعرض للموسيقى العربية فضلا عن تنظيم ماراثون جرى شارك فيه طلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية.

وأظهر البيان، أن المحافظة نظمت أعداداً من الفاعليات السابقة رياضياً وثقافياً وفنياً للترويج للمنطقة شبه “تنظيم ماراثون للجرى ومبادرة زراعة 3 ملايين شجرة زيتون، فضلاً عن تنظيم برنامج سياحة اليوم الواحد، واستقبال السفير اليابانى”، حيث شهد العديد من البرامج والأنشطتة الفنية والثقافية والتى أقيمت بمحيط الواحة وفى خلفيتها هرم ميدوم الذى يشهد على التاريخ فى مشهد أدهش السفير اليابانى، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً فى الترويج لهذه المقومات العظيمة لدى الشعب اليابانى المحب لمصر والشغوف بحضارتها وتاريخها القديم.



جانب من العروض الفنية



جولة المحافظ بهرم ميدوم



عروض رياضية بهرم ميدوم



عروض فنية بهرم ميدوم



مسابقات رياضية



هرم ميدوم عروض فنية



واحة ميدوم

المصدر : مصر ناين