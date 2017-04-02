أعلن رئيس الوفد الروسى نائب رئيس مجلس الدوما بيوتر تولستوي، أن الاتحاد البرلمانى الدولي، صادق على مشروع قرار قدمته روسيا حول دور البرلمان فى منع التدخل الأجنبى فى الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

واصدر تولستوى المتواجد فى داكا عاصمة بنجلاديش – فى تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم ” اليوم الأحد، “إن القرار يتضمن بندا يدعو البرلمانات إلى صياغة لوائح تنظيمية قانونية، تضمن التصدى للتدخل الخارجى فى شؤون الدول ذات السيادة“.

وأضاف أنه صوت لصالح القرار 22 دولة، وعارضته 20 دولة، ويفترض ذلك تشكيل هيئة مراقبة شوفة للاتحاد تعمل على أساس القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة لإبداء ردود الفعل على التدخل فى الشؤون الداخلية لأية دولة.

وتؤكد الوثيقة مسؤولية البرلمانات فى مسألة تعزيز الديمقراطية، وضمان حقوق الإنسان، ودعم الحوار فى سبيل حل الخلافات الداخلية، وعدم جواز الإطاحة بالقوة بالحكومات المنتخبة ديمقراطيا.

كما أكدت على حق الشعب فى تقرير مستقبله السياسي، مع الأخذ بالاعتبار الخصائص الإثنية والدينية والثقافية والتاريخية وغيرها للدولة المعنية.

المصدر : مصر ناين