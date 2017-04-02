فاجأت هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف اليوم، جمعية رعاية المؤسسات للأيتام بحى الرمد، برئاسة عضو فرع الهيئة بالمحافظة، حيث شوفت الحملة الخدمات المقدمة للأيتام، وأشاد عضو الرقابة بمستوى النظافة السنةة وتوافر أشكال الرعاية الكريمة من حجرات مبيت ودورات مياه نظيفة ومطبخ يوافق مواصفات الجودة القياسية المصرية، وتواجد الإداريين والمشرفين والسنةلات.

حملة الرقابة الادارية فى بنى سويف

كما رصدت الحملة التى شارك فيها قطاع الطب العلاجى بمديرية الصحة، والتفتيش المالى والإدارى بمديرية الشؤون الاجتماعية، العديد من المخالفات، وفى مقدمتها تهالك العديد من المؤسسات والمعدات، وعدم توافر شروط الأمان فى بعض الحجرات، ووجود طفايات حريق غير صالحة، علاوة على إهمال تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة بغرف الأيتام واليتيمات، وتهالك بعض المؤسسات والمعدات الرياضية، وعدم وجود وسائل ترفيه ملائمة، والإهمال فى صيانة العديد من الألعاب الخاصة بالأطفال بحديقة الجمعية، ما قد يهدد حياتهم، ورصدت ـ كذلك ـ العديد من المخالفات فيما يتعلق بتكهين بعض المعدات والأدوات، وسوء تخزينها، وكذا استخدام مؤسسات وأثاثات متهالكة، ووجود أسلاك كهرباء مكشوفة تهدد حياة الأيتام.

مسئولو الرقابة والأطفال

كما رصدت الحملة العديد من مظاهر الإهمال فى علاج الأطفال من المرضى الذين لم يتلقوا الرعاية الصحية الملائمة خلال اليوم، وكذا عدم تسجيل البيانات الصحية الخاصة بالأيتام واليتيمات طوال الأشهر السابقة بدقة “يمكن من خلالها مشوفة حالاتهم الصحية وتواريخهم المرضية”.

واستمع عضو الرقابة إلى نزلاء الجمعية من الفتيان والفتيات، الذين أشاد بعضهم بحسن المسنةلة التى يلقونها فى الجمعية، بينما طرح البعض الآخر العديد من الموضوعات التى تتعلق بمشكلات تواجههم مع الإدارة والمشرفين.