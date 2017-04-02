أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن الفرق الأربعة الأهلى والزمالك والمصرى وسموحة خاضوا مبارياتهم الأفريقية بوجود الجماهير، كما خاض المنتخب مباراته الودية أمام توجو بتواجد الجماهير أيضا، وخلال شهر أبريل ستخوض الفرق الأربعة مبارياتها الأفريقية فى حضور الجماهير.

أضاف خالد عبد العزيز أنه قبل كل مباراة يتم مخاطبة الشباب بضرورة وجود الالتزام الى أن يسير المباريات بشكل جيد مما يسهل رجوع الجماهير مرة أخرى لكل مباريات الدورى، ولكن تحدث مشكلات تعوق رجوع الجماهير، شبه مشكلة الألتراس خلال الأيام الماضية بمباراة كرة اليد بالأهلى، ولكن الجمهور ليس هذه المجموعة فقط، ونناشد الشباب ونوجه لهم رسالة بأن يتم التسنةل جيدا خلال المباريات، التى يتواجد بها جماهير، خاصة أن التسنةل الجيد يعطى فرصة أكبر للمؤسسات التأمينية لإعطاء موافقات على استضافة الجماهير.

المصدر : مصر ناين