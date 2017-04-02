جدّدت إدارة نادى الداخلية، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة أشرف قاسم رغم الخسارة أمس “السبت” برباعية نظيفة أمام الأهلى بالجولة الـ21 لمسابقة الدورى الممتاز.

وقام بفتح مسئولو النادى عقب الخسارة أمام الأهلى، ملف إاصدر ة الجهاز الفنى والاستعانة بأخر بديل لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه قبل فوات الأوان بعد أن تأزم موقف الفريق فى البقاء بالدورى الممتاز الموسم الجديد، لكن تم الاستقرار فى نهاية الأمر على تجديد الثقة فى أشرف قاسم ومعاونيه.

واصدر مصدر بالفريق، إن ادارة النادى رأت أن الاستعانة بمدير فنى جديد سيتطلب وقت طويلا منه للتعرف على اللاعبين، وهو ما لا يضمن تصحيح الأمور والفوز فى المواجهات المقبلة، لهذا فضّلت استمرار الجهاز الفنى الحالى.

ويحتل الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة فقط.

المصدر : مصر ناين