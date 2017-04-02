اصدر إبراهيم رمضان المنسق الإعلامي بمديرية أوقاف الإسماعيلية ،أن الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أعلن اليوم الأحد ،إنتهاء المديرية من تنفيذ خطة دعوية شاملة، خلال المرحلة القادمة تتزامن مع استقبال الأشهر المباركة، رجب، وشعبان، ورمضان

وأشار “بــــدران” خلال بيان اليوم، إلى أن الأيام القادمة ،ستشهد انطلاق أمسيات دينية بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة، يومي الأحد، والثلاثاء، من كل اسبوع بعد صلاة المغرب، بالإضافة الى القوافل الدعوية، والدروس، يومي الاثنين، والأربعاء، مع اختيار أفضل العناصر المتميزة من الأئمة، والدعاة بأوقاف الإسماعيلية، الى أن ننشر فضائل الأشهر المباركة وأعمال الخير والنفحات فيها.

وأضاف أن الأئمة والدعاة، أهل رسالة اختصهم الله سبحانه وتعالى، لتعليم المسلمين أمور دينهم، ودنياهم مشدداً على السادة المفتشين مشوفة وتهيئة المساجد والزوايا، على مستوي المحافظة لاستقبال المصلين بأفضل صورة، تنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

المصدر : مصر ناين