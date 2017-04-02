أعلنت حركة الشباب الصومالية اليوم الأحد، أنها أطلقت قذائف هاون على قاعدة عسكرية شوفة لقوات بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال (أميصوم) فى منطقة ليجو بإقليم شابيلى السفلي.

ونقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية عن سكان محليين قولهم إنهم سمعوا دوى تفجيرات وتبادلا لإطلاق اللهيب بين الجانبين، ولم تعلق بعثة (أميصوم) على الهجوم الى أن الآن.

يذكر أن حركة “الشباب” تستمر فى تنفيذ هجمات فى أنحاء البلاد وخاصة بالعاصمة مقديشيو ، وتسببت وتيرة الهجمات المتزايدة خلال السنةين الماضيين فى إبطاء العمليات التأمينية المشتركة بين الجيش وقوات الاتحاد الإفريقى ضد الجماعة المتشددة.

المصدر : مصر ناين