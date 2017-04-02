يحضر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، ظهر غد الإثنين، حفل يوم اليتيم بصالة المغطاة بمدينة رأس البر، بحضور جميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ويتضمن الحفل عدة فقرات فنية وغنائية بحضور مشبه ى التضامن الاجتماعى، ومشبه ى جمعيات ومؤسسات دور رعاية الأيتام.

من ناحية أخرى، تنظم مؤسسة البنات بدمياط حفلها السنوى يوم الجمعة المقبلة بمقر المؤسسة بمدينة دمياط، بحضور مشبه ى المجتمع المدنى والتضامن الاجتماعى، ويذكر ان المؤسسة تضم 29 نزيل ونزيلة من الفتيات والأطفال، بينهم 3 فتيات بالتعليم الجامعى، وأخرى بالتعليم فوق المتفى منتصف .

المصدر : مصر ناين