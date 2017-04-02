أحرز إريك تراورى، لاعب المقاصة، الهدف الثانى لفريقه أمام الإسماعيلى فى الدقيقة 40 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد الفيوم، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان المقاصة تقدم بهدف عن طريق أحمد الشيخ فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، ثم تعادل الدراويش فى الدقيقة 32 عن طريق دييجو كالديرون.

ويحتل المقاصة المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

المصدر : مصر ناين