أحرز أحمد الشيخ، صانع ألعاب المقاصة، الهدف الثالث لفريقه أمام الإسماعيلى فى الدقيقة 44 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد الفيوم، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكان المقاصة تقدم بهدف عن طريق أحمد الشيخ فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، ثم تعادل الدراويش فى الدقيقة 32 عن طريق دييجو كالديرو، وأعاد إريك تراورى التقدم للفريق الفيومى فى الدقيقة 40.

ويحتل المقاصة المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 28 نقطة.





المصدر : مصر ناين