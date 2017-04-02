تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريق فى حظيرة أغنام بمنطقة بئر 6 جناح بقرية بورسعيد جنوب مركز الخارجة، حيث تمت السيطرة على الحريق دون خسائر فى الأرواح البشرية، أو إصابات، وأسفر الحريق عن نفوق 16 رأسا من الأغنام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة للتحقيق .

ورد إخطار تأمينى إلى اللواء أحمد عبد الغفار مدير تأمين الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق بأحد المزارع بمنطقة بئر 6 جناح بقرية بورسعيد الشوفة لمركز الخارجة، وامتد لحظيرة أغنام، وتسبب فى نفوق 16 رأسا منها، وتمت السيطرة على الحريق، وتحرر به محضر وأحيل إلى النيابة للتحقيق.