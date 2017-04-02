انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلى أمام المقاصة بتقدم الفريق الفيومى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى تجمعهما على استاد الفيوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة.

شكل المقاصة خطورة على مرمى الإسماعيلى مستغلا تحركات جون أنطوى وباولن فوافى وأحمد الشيخ وأحمد داوودا وايريك تراورى، وهدد مرمى عواد فى أكثر من كرة الى أن الدقيقة 27 التى شهدت هدف التقدم للمقاصة عن طريق أحمد الشيخ، بعد استلامه تمريرة من حسين الشحات على حدود منطقة الجزاء وسددها على يسار محمد عواد فى المرمى.

ونجح الكولومبى كالديرون فى التعادل للإسماعيلى فى الدقيقة 32 بعد مشوفته لعرضية إبراهيم حسن من الجبهة اليسرى.

وأعاد إيريك تراورى التقدم للمقاصة فى الدقيقة 40 من عمر اللقاء بعد استلام، قبل أن يضيف الشيخ الهدف الثالث لفريقه والثانى له فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء لينتهى الشوط بتقدم المقاصة بثلاثة أهداف لهدف.

المصدر : مصر ناين