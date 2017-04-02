التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالدكتور أحمد درويش نائب وزير السكان لتطوير العشوائيات، بديوان سنة المحافظة، وتم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها، بتمويل من الصندوق وهي الأسواق الحضارية، بمدن باريس وبلاط والداخلة، بإجمالي 6 ملايين و130 ألف جنيه، وتطوير منطقة مشربية غيث غير المخططة، بإجمالي 7 ملايين و395 ألف جنيه، وموقف منطقة موط القديمة وبلاط الإسلامية، باجمالي 71 مليون جنيه، كما تم عرض مشروع تطوير منطقة شمال المقابر، بباريس وسوق الفرافرة واكشاك حي ميتالكو، وكذلك الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعلان المحافظة بدون عشوائيات.

وتم الأستقرار على تنفيذ الأعمال من خلال المقاولين المحليين بالمحافظة، وكذلك التجهيز لبدء تسكين الأسواق العشوائية، تمهيداً لافتتاحها فور الانتهاء من تطويرها .

المصدر : مصر ناين