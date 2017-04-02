يشهد يوم 7 أبريل منافسة نسائية خاصة بين النجمتين أنغام وشيرين عبد الوهاب، والتى تصنف كل منهما مطربة مصر الأولى، ورغم اختلاف وتصنف الشكل الغنائى لهما، إلا أن حفلاتهما تشهد دائما حضورا جماهيريا كبيرا.

البداية مع النجمة أنغام والتى تغنى يوم الجمعة المقبلة، فى “الكلية الأمريكية”، ويشرف على التنظيم وليد منصور، ودائما ما تكون حفلات أنغام لها جمهور خاص يجلس على مقاعده يستمتع بأغنيات نجمتهم المفضلة.

أنظار الجمهور تتجه نحو النجمة أنغام، حيث يعد أول ظهور لها عقب أن اعتذرت عن تقديم حفل “أضواء المدينة”، يوم الخميس الماضى، وتم تبادل الاتهامات عن إلغاء الحفل بين أنغام واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

أما النجمة شيرين عبد الوهاب فحفلها الغنائى فى “العين السخنة” سيكون مختلف تماماً، وذلك لرغبتها بالتعاون مع فريق عملها فى خروجه بالشكل اللأئق، الى أن تضمن أن يكون لها تواجد فى سوق الحفلات فى مصر، وتعمل حاليا على تجهيز أكثر من مفاجأة للحضور.

المصدر : مصر ناين