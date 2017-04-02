أكد الدكتور طارق راشد نائب رئيس كلية القناة لشئون التعليم والطلاب ،أن الكلية برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الكلية ،ترعي كافه أبنائها الطلاب الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة ،علي حد سواء ولأن ما حققه طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة من انجازات ،تساهم في رفع اسم ومكانه الكلية جدير بالثناء والإحترام.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور طارق رحمي، للبطل الأوليمبي عبد الرحمن بديع حسن الطالب، بالفرقة الثانية بكلية الآداب قسم جغرافيا الفائز بالمركز الأول ،في بطولة الجمهورية لألعاب القوي ،لذوي الاحتياجات الخاصة في سباق 100متر عدووالأول جمهورية وثب طويل، وأول شباب الجامعات في الرمايه بالبندقيه

ومن جانبه اصدر الطالب عبد الرحمن ،أن هذا التكريم والدعم من قيادات الكلية ،يدفعنا لمزيد من الجهد والعطاء لجامعتنا ،وينصح زملائه بالكلية بالعمل علي تحقيق ثلاثية النصر ،كما يقول الإيمان والعزيمة والعمل يحقق الإنسان ما يريد.

المصدر : مصر ناين