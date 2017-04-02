أطلقت شركة جوجل خلال الأسبوع الماضى تحديثًا جديدًا لمتجر التطبيقات الشوف لها “Play Store” الذى وفر تبويبًا جديدًا يعرف بـ”Free App of the Week” أو تطبيق الأسبوع المجانى، وهو تبويب تعرض من خلاله الشركة تطبيقًا مأجورًا يمكن الحصول عليه بشكل مجانى خلال فترة وقتية تصل إلى أسبوع، وهى الميزة التى كانت توفرها شركة أبل فى متجرها، حيث يعرض هذا التبويب خلال هذا الأسبوع لعبة Chameleon Run بشكل مجانى، رغم أن اللعبة تأتى فى الأساس بتكلفة تصل إلى 34 جنيهًا.

ووفقًا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإن لعبة Chameleon Run تدور حول حدى الوقت والوصول إلى خط النهاية فى أسرع وقت، فيما تواجه المستخدم خلال ممارسة اللعبة العديد من العوائق والحواجز فى الطريق، مما يستدعى من المستخدم الانتباه لتجنبها، فيما يأتى المسار الذى تسير عليه شخصية اللعبة بأعداد من الألوان المختلفة، والتى تتغير معها شخصية اللاعب بناء على لون الطريق، ويمكن الوصول إليها من هنا

المصدر : مصر ناين