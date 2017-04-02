اصدر الدكتور معوض الخولى رئيس كلية المنوفية، أن طلاب الكلية ليسوا أقل من المتخصصين العالميين فى الإنتاج والتصميم، وذلك على خلفية افتتاحه اليوم الأحد للمؤتمر الدولى الخامس بكلية التربية الصنف ية بكلية المنوفية.

وفى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع “، أكد رئيس الكلية ، أن إنتاج الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والتى يمتاز بالتصنف الذى يدل على أن هناك زيادة فى الأعمال، وتوفير فرص عمل متصنف ة، وفر للمجتمع الكثير من الفرص للتصدير والاستغناء عن الاستيراد.

وأضاف الخولى : أن المعروضات المتواجودة بالمعارض المختلفة لابد وأن يكون هناك تسويق لها، والاتصال بمن يهتم بهذه المنتجات، الى أن يتم التسويق الكامل لتلك المنتجات، والى أن يعلم عنها المجتمع”.

ووجه الخولى رسالة إلى الطلاب قائلًا : “لست متخصصًا، ولكن ما أراه لا يقل عن المعارض المتخصصة، والطلبة ليسوا أقل من المعروفين وأرجوهم أن يظهروا عملهم، وأن يكون هناك شراكة بين زملاؤهم الى أن يكون هناك إنتاج يعود عليه، وعلى الوطن، لتحويل المنتج إلى شكل اقتصادى”.

المصدر : مصر ناين