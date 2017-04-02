عقد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم اجتماع مع العميد طارق عبد المعز مدير المستشفى العسكري بدمياط الجديدة، حيث ناقش معه التنسيق بين محافظة دمياط والمستشفي العسكري، البدء في تفعيل الخدمات الصحية الموجودة بالمستشفي لصالح ابناء المحافظة، حيث أظهر مدير المستشفى العسكري بأنه سيتم الإعلان عن جميع خدمات المستشفي واسعارها، والتي ستكون في متناول جميع ابناء المحافظة.

ووعد محافظ دمياط مدير المستشفى العسكري، بترتيب زيارة خاصة للمستشفي، وتفقد جميع الأقسام فيها، وكذلك حضور توقيع بروتوكول بين المستشفي ومديرية الصحة بدمياط، للتنسيق فيما بينهم لخدمة المنظومة الصحية بالمحافظة، وكذلك توقيع بروتوكول بين المحافظة والمستشفي لتوفير العلاج لجميع السنةلين بالديوان السنة للمحافظة، والوحدات المحلية المختلفة بجميع انحاء المحافظة.

حضر الاجتماع، العميد وليد فرغلي قائد منطقة تجنيد دمياط، والمقدم محمد عبد المنعم نائبا عن المستشار العسكري لمحافظة دمياط.

المصدر : مصر ناين