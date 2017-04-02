منح الحكم محمد عادل البطاقة الحمراء لرجب نبيل مدافع المقاصة، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية فى الدقيقة 51 من عمر مباراة الفريق الفيومى أمام الإسماعيلى، المقامة بينهما حالياً على استاد الفيوم، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليستكمل المقاصة اللقاء بـ 10 لاعبين فقط.

وكان المقاصة تقدم بهدف عن طريق أحمد الشيخ فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، ثم تعادل الدراويش فى الدقيقة 32 عن طريق دييجو كالديرو، وأعاد إريك تراورى التقدم للفريق الفيومى فى الدقيقة 40، وأضاف الشيخ الهدف الثالث فى الدقيقة 44.

ويحتل المقاصة المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

المصدر : مصر ناين