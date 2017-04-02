تفقد اليوم الأحد، ياسر عمر وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وبرفقته الدكتور سيد الفيومي مدير سنة التعليم الفنى بديوان التربية والتعليم، مدرسة رأس البر البحرية، حيث تم تفقد سير العملية التعليمية بها باعتبارها المدرسة الوحيدة فى هذا الصنف من التعليم بدمياط.

ومن جانبه، أعلن السيد الفيومي مدير التعليم الفني، خلال الزيارة عن الانتهاء من أعمال تجديد مركب الصيد الشوفة للمدرسة بقيمة 60 ألف جنية، نظرا لمرور 5 سنوات علي تصنيعها، مما ادخل بنود جديدة في عملية التجديد والتطوير عليها.

وأضاف، انه تم التنسيق مع قطاع التعليم الفني بالوزارة، لانهاء إجراءات الترخيص لها خلال أيام، الى أن يمكن تشغيلها ضمن مشروع رأس المال، وتتحول إلي وحدة منتجة تساهم في دعم الاقتصاد القومي في مجال صيد الأسماك.

واشار الفيومي، أنه تمت الصيانة تحت إشراف لجان متخصصة من التعليم الفني في هذا المجال، من التوجية المختص والمدرسة .

المصدر : مصر ناين