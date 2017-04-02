قررت النيابة السنةة، حبس أحد نزلاء دور أيتام محافظة بورسعيد، 15 يوما لاتهامه بالتعدى الجنسى على أحد زملائه بنفس المؤسسة؛ بعد أن تقدمت إحدى الأخصائيات بالمديرية بتحرير محضر ضده بناء على بلاغ لإدارة نجدة الطفل.

كانت قد تلقت مديرية تأمين بورسعيد، بلاغاً من أخصائية بمديرية التضامن الاجتماعى؛ باتهام المدعو “م . ع . ز” – 16 سنة، نزيل بإحدى مؤسسات المحافظة؛ بالتعدى الجنسى على “ف . م . ح” – 12 سنة .

وبمواجهة المتهم بما نُسب إليه؛ أنكر ارتكابه للواقعة، وتحرر المحضر رقم “782 لسنة 2017 إدارى المناخ”، وتم عرضه على النيابة السنةة التى قررت حبسه 4 أيام وجددت له 15 يوماً؛ على ذمة التحقيقات .