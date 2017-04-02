أحرز عماد حمدى لاعب فى منتصف الاسماعيلى، الهدف الثانى لفريقه فى شباك مصر المقاصة، فى الدقيقة 65 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد الفيوم، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لتصبح النتيجة 3/2 للفريق الفيومى.

وكان المقاصة تقدم بهدف عن طريق أحمد الشيخ فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء، ثم تعادل الدراويش فى الدقيقة 32 عن طريق دييجو كالديرو، وأعاد إريك تراورى التقدم للفريق الفيومى فى الدقيقة 40، وأضاف الشيخ الهدف الثالث فى الدقيقة 44.

ويحتل المقاصة المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 28 نقطة. ويحتل المقاصة المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الدراويش المركز التاسع برصيد 28 نقطة.