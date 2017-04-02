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ضبط ركاب بالمطار حاولوا تهريب كمية كبيرة من الأدوية للكويت

منوعات
ضبط ركاب بالمطار حاولوا تهريب كمية كبيرة من الأدوية للكويت

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، برئاسة العميد زينهم الشورى من ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب كمية كبيرة من الأدوية مختلفة الأنواع إلى الكويت .

صرحت مصادر تأمينية بالمطار أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت اشتبه رجال التأمين فى 5 ركاب وبتفتيش حقائبهم عثر بداخلها على كمية كبيرة من الأدوية حيث تم ضبطهم. وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لتأمين المطار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

المصدر : مصر ناين

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