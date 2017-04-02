تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، برئاسة العميد زينهم الشورى من ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب كمية كبيرة من الأدوية مختلفة الأنواع إلى الكويت .

صرحت مصادر تأمينية بالمطار أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت اشتبه رجال التأمين فى 5 ركاب وبتفتيش حقائبهم عثر بداخلها على كمية كبيرة من الأدوية حيث تم ضبطهم. وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لتأمين المطار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.