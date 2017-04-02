اصدر رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنى الدكتور خالد طوقان، إن الطاقة النووية تعد حملا أساسيا فى خليط الطاقة الكلى للأردن، منوها بأن العالم بدأ الاتجاه نحو هذا الخيار، للخروج من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

وأظهر طوقان – خلال مشاركته فى القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة التى انطلقت بعمان، اليوم الأحد، أن السنة الجارى سيشهد اتخاذ قرار الاستثمار فى المحطة النووية الأردنية مع الشريك الاستراتيجى شركة “روس اتوم“.

وأضاف أن الهيئة ستستمر – خلال السنة الحالى – فى الدراسات المتعلقة بإدخال المفاعلات المدمجة الصغيرة، لأغراض تحلية المياه وتوليد الوزارة فى الأردن، اعتبارا من العقد المقبل، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة فى المملكة العربية السعودية، بحسب الأستقرار مع المدينة الأسبوع الماضي.

وأظهر أن السنة الجارى سيشهد أيضا مواصلة عمليات التصميم، لاستخلاص الكعكة الصفراء على مستوى ما قبل الصناعي.

وأشار إلى أن المفاعل الكشفى الأردنى يقوم على تشغيله 70 مهندسا وعالما وفنيا أردنيا، منوها أن البرنامج النووى الأردني، يشمل ثلاثة محاور، هى مشروع تعدين اليورانيوم، وتطوير الموارد البشرية، وإنتاج الوزارة من المحطة النووية.

المصدر : مصر ناين