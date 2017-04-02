لقى مواطن مصرى وآخر صينى مصرعهما، وأصيب 4 آخرين من الصين، فى حادث تصادم بطريق محمية وادى الريان، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى السنة، وتم إسعاف المصابين، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مستشفى أبشواى المركزى، استقبل جثة بيرون بيكانسيو 53 سنة، صينى الجنسية، كما استقبل مستشفى الفيوم السنة جثة طلعت فكرى 51 سنة مصرى، من حى البساتين بالقاهرة، وتبين أنهما لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بطريق محمية وادى الريان، وأصيب فى الحادث كل من “زى شان جى” 25 سنة، و”لينين كورسو” 27 سنة، و”كارمن شرنبو” 41 سنة، و”رينج جينينى” 25 سنة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.