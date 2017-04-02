أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادي تجديد حبس عاطل، لاتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات البطاريات من داخل السيارات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وبمواجهة المتهم بالتحقيقات اعترف “أحمد ع إ ” 22 سنة ، بارتكاب 9 حوادث سرقة بطاريات سيارات، وسرقة البطاريات الخاصة بتلك السيارات، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة السنةة التحقيق.

المصدر : مصر ناين