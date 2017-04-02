أعلن طارق العشرى، المدير الفنى لإنبى، التشكيل الذى سيخوض به مواجهة المصرى، المقرر لها مساء اليوم، على ستاد حرس الحدود بالمكس، فى إطار الجولة الـ23 بالدورى الممتاز.

جاء تشكيل إنبى كالتالى: على لطفى فى حراسة المرمى، حمادة طلبة ورامى صبرى وصلاح سليمان وعمرو طارق فى خط الدفاع، إيمانويل إيجبتور وعلى عيد ولاما كولين وصلاح عاشور فى خط الفى منتصف ، محمد حمدى زكى وعمرو مرعى فى خط الهجوم.

واستقر حسام حسن المدير الفنى للمصرى على التشكيل التالى لمواجهة إنبى: أحمد بوسكا فى حراسة المرمى، أسامة عزب وإسلام صلاح ومحمد حمدى وأحمد منصور فى خط الدفاع، السيد عبد العال وفريد شوقى وأحمد شكرى وعبد الله جمعة فى خط الفى منتصف ، محمد جمال الشامى وأحمد جمعة فى خط الهجوم.

وضمت تشكيلة المصرى، محمد جمال الشامى وعبد جمعة ثنائى إنبى المعارين للفريق البورسعيدى لنهاية الموسم كما تعد تلك المواجهة أول مباراة لحمادة طلبة بالقميص البترولى ضد فريقه السابق.

المصدر : مصر ناين