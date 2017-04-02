تعهدت منظمات تقديم أكثر من 260 مليون دولار كمساعدات إنسانية لسوريا إثر اجتماع فى الدوحة اليوم الأحد، ضم الأمم المتحدة و25 منظمة غير حكومية من المنطقة.

وأفادت وسائل الإعلام القطرية الرسمية، بأن قيمة التعهدات بلغت تحديدا 262 مليون دولار وجاءت من مشاركين فى الاجتماع التشاورى للمنظمات الإنسانية غير الحكومية لدعم الاستجابة الإنسانية لسوريا الذى عقد قبل مؤتمر للاتحاد الأوروبى حول سوريا يستمر يومين الأسبوع المقبل فى بروكسل.

واصدر مبعوث الأمين السنة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أحمد بن محمد المريخى، أمام المجتمعين، إن سوريا تواجه أزمة إنسانية كبرى تتطلب جمع مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار للسنة الحالية.

وأضاف أن “تفاقم الأزمة السورية واستمرارها يتطلب 8 مليارات دولار للسنة الحالى منها 3.3 مليارات لخطة الاستجابة الإنسانية، و4.7 مليارات للخطة الإقليمية للاجئين“.

ولفت إلى أن “الصراع فى سوريا خلف الى أن الآن 13,5 مليون شخص هم بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية فيما أجبر 4,8 ملايين شخص على الفرار من ديارهم كشفا عن ملجأ فى البلدان المجاورة” بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وبين المنظمات المشاركة فى المؤتمر الهلال الأحمر القطرى ومنظمات انسانية عدة من دول مجلس التعاون الخليجى والأردن وتركيا ولبنان بحضور مشبه ين للأمم المتحدة.

ويتوقع أن يضم مؤتمر بروكسل الأسبوع المقبل مشبه ين لأكثر من 70 دولة ومنظمة دولية.

وأسفر النزاع السورى عن مصرع أكثر من 320 ألف شخص منذ اندلاعه فى 2011 وتسبب بنزوح نحو نصف أعداد سكان البلاد.

المصدر : مصر ناين