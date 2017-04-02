يدرس النادى الأهلي تركيب كاميرات مراقبة داخل الصالات المُغطاة التى تستضيف مباريات فرق الطائرة والسلة واليد بالنادى، بعد أن قام الألتراس باقتحام مقر الجزيرة أمس الأول الجمعة، وتسببوا فى هلع أعضاء النادى.

ويرغب الأهلي من وراء هذه الكاميرات فى الوصول لأى مشجع قد يقوم بعمليات شغب داخل الصالة وتسهيل عمل الجهات التأمينية. وكان مجلس الأهلي قد اتخذ قرارًا بمنع حضور الجماهير لأى مباراة تقام داخل النادى بعد تجاوزات الجماهير فى أكثر من مناسبة.

المصدر : مصر ناين