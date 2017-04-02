بدأ النجم لين مانويل مراندا (32 سنة ) تصوير دوره فى فيلم “Mary Poppins Returns” فى لندن، حيث جمعت مانويل أعداد من المشوف بينه وبين النجمة العالمية إيميلى بلانت.

وظهر النجمان لين وبلانت خلال تصويرهما إحدى المشوف بالدراجات خارج قصر باكنجهام، وبمجرد ظهور صور كواليس تصوير الفيلم شعر قطاع كبير من المعنيين بالسينما أنهم يعيشون فى حالة من الحماس من أجل مشوفة أحداث الفيلم.

من كواليس الفيلم

فيلم “Mary Poppins Returns” من إخراج روب مارشيل ويشارك إيميلى بلانت ولين مانويل مراندا البطولة أعداد كبير من نجوم هوليوود من أبرزهم نجمة الأوسكار ميريل ستريب وأنجيلا لانسبيرى، ومن المقرر أن يعرض رسميا بدور السينما ديسمبر 2018.

يذكر أن فيلم “Mary Poppins” يعد أحد أهم الأعمال الكلاسيكية المميزة، والذى عرض لأول مرة فى 1964، والتى قامت ببطولته النجمة جولى اندروس، وحصلت عنه على جائزة الأوسكار لأفضل مشبه ة سنة 1965.



من كواليس تصوير الفيلم



من الكواليس



خلال التصوير



صورة من كواليس تصوير الفيلم

المصدر : مصر ناين