حقق المقاصة فوزا مستحقا على الإسماعيلى بثلاثة أهداف فى المقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على استاد الفيوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة، أحرز أهداف الفريق الفيومى أحمد الشيخ هدفين وإيريك تراورى هدف، بينما أحرز هدفى الدراويش كالديرون وعماد حمدى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاصة للنقطة 51 فى المركز الثانى ليقلص فارق النقاط مع الأهلي المتصدر لـ4 أهداف فقط ويواصل فوزه الثالث على التوالى بالدور الثانى، فيما توقف رصيد الإسماعيلى عند 28 نقطة فى المركز التاسع.

وشكل المقاصة خطورة على مرمى الإسماعيلى مستغلا تحركات جون أنطوى وباولن فوافى وأحمد الشيخ وأحمد داوودا وإيريك تراورى، وهدد مرمى عواد فى أكثر من كرة الى أن الدقيقة 27 التى شهدت هدف التقدم للمقاصة عن طريق أحمد الشيخ بعد استلامه تمريرة من حسين الشحات على حدود منطقة الجزاء وسددها على يسار محمد عواد فى المرمى.

ونجح الكولومبى كالديرون فى التعادل للإسماعيلى فى الدقيقة 32 بعد مشوفته لعرضية إبراهيم حسن من الجبهة اليسرى. وأعاد إيريك تراورى التقدم للمقاصة فى الدقيقة 40 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف الشيخ الهدف الثالث لفريقه والثانى له فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء لينتهى الشوط بتقدم المقاصة بثلاثة أهداف لهدف.

وشهدت الدقيقة 51 طرد رجب نبيل مدافع المقاصة نتيجة عرقلة كالديرون مهاجم المقاصة، حيث سبق له الحصول على الإنذار الأول بالشوط الأول، ويستكمل الفريق الفيومى اللقاء بـ10 لاعبين.

وأجرى ستراكا المدير الفنى للإسماعيلى تغييرين بنزول كريم بامبو وشكرى نجيب بدلا من محمد أبو المجد بوشا وحسنى عبد ربه، لزيادة الكثافة الهجومية ومحاولة تعديل النتيجة، فيما أجرى إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة تغييرا فى الدقيقة 64 بنزول أحمد مودى بدلا من حسين الشحات لتأمين الدفاع بعد طرد نبيل. وعدل عماد حمدى النتيجة بعد إحراز الهدف الثانى للإسماعيلى فى الدقيقة 65 من رأسية بعد مشوفة عرضية إبراهيم حسن.

وأجرى ستراكا آخر تغييراته بنزول نادر رمضان بدلا من محمد قام بفتحى فى الدقيقة 78 لتعزيز الكثافة الهجومية على دفاعات المقاصة، قبل أن يدفع جلال بهانى سعيد بدلا من جون أنطوى فى الدقيقة 80 من عمر اللقاء، ودفع المقاصة بتغييره الثالث فى الدقيقة 85 بنزول عاصم سعيد بدلا من باولن فوافى، واستمرت النتيجة الى أن نهاية اللقاء بفوز الفريق الفيومى بنتيجة 3 / 2.

المصدر : مصر ناين