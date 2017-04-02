كرمت الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة اللواء إسماعيل عبد الغفار، والخاضعة لمؤسسة كلية الدول العربية، وبحضور الدكتورة إيناس برسوم مستشار رئيس الأكاديمية لشئون الطلاب، والدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، أعداد كبير من المبدعين فى المجالات المختلفة، حيث تم تكريم الكاتب الكبير مجدى صابر عن مجمل أعماله الفنية منها “الرجل الآخر” للنجمين الكبيرين نور الشريف وميرفت أمين و”للعدالة وجوه كثيرة” للنجم الكبير يحيى الفخرانى،و”أين قلبى” للنجمة الكبيرة يسرا وغيرها، نهاية بمسلسل “سلسال الدم”، بأجزائه المختلفة، والذى حقق إنتشار ونجاح كبير للغاية بمختلف محافظات الوجه البحرى وأيضا القبلى، حيث وصفه القائمين على الأكاديمية، بأنه أحد رواد الدراما العربية، وهو الذى جمع الأسر العربية فى مسلسلاته، ليجلسون أمام أعماله ليتعلموا منها العظمة فى القضايا الإجتماعية التى يطرحها.

وكرمت الأكاديمية أيضا المخرجة أنسنة محمد على عن مشوار الفنى الكبير الحافل بالأعمال الفنية التاريخية الهادفة منها “أم كلثوم”و”رجل لهذا الزمان”وغيرها، فضلا عن تكريم الإعلامية رشا نبيل عن برنامجها “كلام تانى” وتطرقها للعديد من القضايا التى تمس المصريين، كما تم تكريم الفنان محمد عبد الحافظ عن مجمل الأعمال التى قدمها.

وجاء التكريم فى إطار فعاليات الإحتفال بسنة المرأة، وضمن فعاليات ااحتفال بالعيد القومى لمحافظة الجيزة، وبحضور عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة وقيادات المحافظة، وقيادات من وزارة التربية والتعليم،

وإيمانا من الأكاديمية بدور الشباب فى بناء مجتمعهم تم خلال الإحتفالية تدشين حملة ( #ياللا أخلاقنا) التي تطلقها الأكاديمية بالتعاون مع جريدة اليوم السابع، وتهدف من خلالها لاكتشاف الشباب لذاته من خلال طرح أفكار تعود عليه بفائدة له وللمجتمع من حوله، والرجوع للقيم والأخلاق الأصيلة للشعب المصرى والعربى، وشاركت فى تدشين هذه الحملة مني الحلوانى، مندوبة عن المعاهد القومية المتخصصة فى تدشين تلك الحملة التي سيشارك فيها تلاميذ المدارس الشوفة لهم أيضا.



الكاتب مجدى صابر يقول كلمته عقب تكريمه الكاتب مجدى صابر يقول كلمته عقب تكريمه

الأكاديمية البحرية تكرم المبدعين إحتفالا بسنة تأسيسها الـ 20

جانب من تكريم المبدعين بالأكاديمية البحرية

كلمة السيناريست الكبير مجدى صابر عقب تكريمه



الكاتب مجدى صابر والمخرجة أنسنة محمد على



الإعلامية رشا نبيل والكاتب مجدى صابر والمخرجة أنسنة محمد على



رشا نبيل وعمرو صحصاح

المصدر : مصر ناين