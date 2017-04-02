مكاسب بالجملة حققها فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي من مواجهة الداخلية فى بطولة الدورى السنة، والتى حسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة مساء السبت على ملعب استاد السلام.

ولم تقتصر مكاسب الجهاز الفنى على تحقيق 3 نقاط، حيث فقد الغريم التقليدى الزمالك من سموحة فى نفس الجولة، ليتسع الفارق بين الأهلي وأقرب منافسيه المقاصة لسبع نقاط – قبل مواجهة الأخير للإسماعيلى فى نفس الجولة – و15 نقطة مع الفريق الأبيض صاحب المركز الثالث، إلا أن هناك لاعبين أهلاوية استفادوا من المباراة يعد أبرزهم:

1- أحمد حمودى

شارك حمودى أساسياً فى تشكيلة الأهلي لأول مرة، ونجح لاعب الزمالك السابق فى إثبات جدارته وأحقيته بارتداء القميص الأحمر بعد انتاصدر ه إليه خلال فترة الانتاصدر ات الشتوية الماضية من صفوف الباطن السعودى.

حمودى نجح فى فرض نفسه على تشكيلة الأهلي الأساسية مستغلاً إصابة مؤمن زكريا، ونجح فى تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الداخلية قبل خروجه مستبدلاً فى منتصف الشوط الثانى.

2- ميدو جابر

لا يختلف حال ميدو جابر كثيراً عن حمودى فلاعب المقاصة السابق ثبت أقدامه فى تشكيلة الأهلي بعد ظهوره بمستوى طيب خلال مواجهة الداخلية، وصنع خطورة كبيرة على فريق الداخلية ل تحركاته ومهاراته الكبيرة.

3- صبرى رحيل

رغم غياب صبرى رحيل الطويل عن تشكيلة الأهلي الأساسية إلا أن الظهير الدولى ظهر بشكل جيد بعد مشاركته أمام الداخلية فى ظل رجوع التونسى على معلول المتأخرة من معسكر منتخب بلاده، وأجاد رحيل فى إرسال الكرات العرضية وظهر متماسكاً فى النواحى الدفاعية ليدخل المنافسة بقوة مع على معلول على المشاركة أساسياً فى الجبهة اليسرى خلال المرحلة المقبلة.

4- سليمانى كوليبالى

سرق الإيفوارى سليمانى كوليبالى الأضواء من الجميع فى مشاركته الأولى مع الفريق الأحمر، ونجح فى إحراز هدفين خلال المباراة من أصل أربعة سجلهما الفريق الأحمر، وشكل خطورة كبيرة على مرمى الداخلية ليؤكد أنه صفقة رابحة بعد إبرام التعاقد معه خلال فترة الانتاصدر ات الشتوية الماضية.

المصدر : مصر ناين