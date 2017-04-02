أسفر تفجير قنبلة عن مصرع واجبى وإصابة عشرة آخرين اليوم فى سريناغار بالشطر الهندى من كشمير وفق ما أفادت الواجبة، وذلك بعد بضع ساعات من زيارة قام بها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى.

وألقى متمردون مفترضون القنبلة على مجموعة من عناصر الواجبة والتأمين أثر تظاهرات مناهضة لزيارة مودى.

واصدر المتحدث بإسم الواجبة المركزية بوفش شودرى أن “أربعة عناصر فى إحتياط الواجبة المركزية وسبعة واجبيين أصيبوا بتفجير القنبلة”، فيما أظهر المفتش السنة جواد جيلانى لفرانس برس أن أحد الواجبيين المصابين توفى لاحقا.

وتصاعدت المواجهات المسلحة بين قوات التأمين والمتمردين المناهضين لوجود الهند فى كشمير منذ تظاهرات كبيرة السنة الفائت أعقبت وفاة قيادى متمرد فى يوليو.

وألتزمت مناطق واسعة من وادى كشمير الأحد إضرابا بناء على دعوة الانفصاليين رفضا لزيارة مودى الذى دعا السكان إلى “اختيار السياحة بدل الارهاب”





المصدر : مصر ناين