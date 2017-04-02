تمكنت مباحث الجيزة من ضبط سنةلين لحيازة أحدهما تمثالا أثريا، وتنقيب الثانى عن الآثار بالبدرشين، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث الجيزة بحيازة سنةل لقطع أثرية داخل مسكنه بالبدرشين، وبالحصول على إذن من النيابة تم مداهمة مسكنه وضبطه وبحوزته تمثال فرعونى.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط سنةل أثناء تنقيبه عن الآثار داخل مسكنه بالبدرشين، وضبط بحوزته أدوات تستخدم فى الحفر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين