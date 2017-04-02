ترأستالباشمهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات، اليوم الأحد، رافقها العميد شعبان مبروك والعقيد رضا سعيد مأمور مركز واجبة الحامول، والرائد وليد فوزى رئيس واجبة المرافق، والأستاذ جمال يونس القائم بأعمال نائب رئيس المركز والمدينة.

واصدر ت عايدة ماضى، تم إزالة الإشغالات بشوارع مدينة الحامول، لتيسير الحركة المرورية بالشوارع، وعدم قفلها لمرور الحالات الحرجة، بعربات الإسعاف وعربات المطافى فى سهولة ويسر، ولظهور مركز الحامول بالمظهر الحضارى بين مراكز المحافظة .

وأضافت رئيس مدينة الحامول لـ”اليوم السابع”، أن حملات إزالة الإشغالات مستمرة تصاحبها حملات نظافة لإعادة المظهر الجمالى لمدينة الحامول، الذى غاب عنه خلال الأشهر الماضية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .