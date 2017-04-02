اصدر المخرج الأمريكى، توم ماكجراث: إن التشابه بين بطل فيلم الرسوم المتحركة “الطفل المدير”، أو Boss Baby وبين الرئيس دونالد ترامب، مجرد “صدفة”.



مدغشقر

ورغم نفى ماكجراث، مخرج سلسلة أفلام “مدغشقر” الشهيرة، إلا أن شخصية الطفل ترتدى بدلة وتقول جملة ترامب التى كان يستخدمها فى برنامجه “ذا أبرنتس”؛ “أنت مطرود”.



أليك بالدوين يقلد دونالد ترامب

فضلا عن أن صوت الشخصية يقوم به أليك بالدوين، الذى يقلد شخصية الرئيس الأمريكى فى برنامج “Saturday Night Live” الساخر.

وأكد ماكجراث أنها “صدفة” أن تذكر الشخصية الرئيسية فى فيلم الرسوم المتحركة الجمهور بترامب، قائلا “المقارنات بينهما إما هدية أو كابوس. لا أعرف”.

المصدر : مصر ناين