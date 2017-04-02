تمكنت مديرية تموين بورسعيد بالإشتراك مع مباحث التموين، اليوم الأحد، من ضبط 30 كيلو كبدة مستوردة تباع بـ١٢٠جنيه على أنها كبده بلدى؛ وذلك فى أشهر محلات الجزارة بمنطقة “شباب الخريجين” بحى الضواحى.

واصدر مجدى الخضر وكيل مديرية التموين ببورسعيد، أنه قد تمكنت حملة مكبرة للتموين، وتنفيذًا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، من ضبط 120 كيلو جبن رومى منتهية الصلاحية، يتم بيعه على سيارة ربع نقل.

وأضاف “الخضر” لـ”اليوم السابع”، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة، وسلمت المحاضر لقسم واجبة الضواحى، وجارى العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين