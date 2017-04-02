تعرض طفل للاختطاف ل خلافات مادية بين والده وآخرين، وتمكن رجال المباحث من إعادة الطفل، وجارى ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز واجبة أبو النمرس بلاغا بتعرض طفل للاختطاف وطلب فدية لإطلاق سراحه، وبإجراء التحريات تبين للمقدم هانى عكاشة رئيس مباحث أبو النمرس أن مختطف الطفل تجمع بينه وبين والد الضحية خلافات مادية دفعته لارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من إعادة الطفل لأسرته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين