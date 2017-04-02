عقد صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ اجتماعًا حضره مجلس التأميناء ومديرى الإدارات التعليمية، لكشف تطبيق نظام امتحانات الثانوية السنةة الجديد “البوكليت”، وتدريب الطلاب عليه.

واصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه نبه على مديرى الإدارات التعليمية، بالالتزام بطبيق النموذج الاسترشادي التدريبى، الذى قامت الوزارة بإعدادة وفق مواصفات الورقة الامتحانات لنهاية السنة على جميع طلاب الثانوية السنةة بالمدارس الثانوية فى المواعيد المحددة طبقًا للجدول ابتداء من 5 أبريل الحالى.

وأضاف عثمان، فى بيان له جارى طبع نموذج الورقة الامتحانية بأعداد الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الثالث الثانوى، حسب الإحصاء بكل إدارة تعليمية، وأنه شدد على تطبيق النموذج الاسترشادى التدريبى لطلاب الثانوية السنةة أثناء اليوم الدراسى، وداخل الفصول الدراسية، وعدم تعطيل سير الدراسة خلال تلك الفترة بالنسبة لطلاب النقل والشهادات المحلية بمراحل التعليم الأساسى والثانوى.

واصدر وكيل تعليم كفر الشيخ، سيتم إسناد عملية تقدير الدرجات إلى معلمى المواد الدراسية الذين يقومون بالتدريس بالصف الثالث الثانوي السنة، كل فيما يخصه مع تكليف موجهى المواد الدراسية، فيما يخصه لمشوفة ذلك بكل الإدارات التعليمية، ويتم تقدير الدرجات المرفق مع النموذج الاسترشادى.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مديرى الإدارات التعليمية سيوافونه بتقرير يومى شامل عن سير الامتحان، وتقدير الدرجات ونسب الحضور، مؤكدًا أن كل إدارة تعليمية بالمشاركة مع مجلس تأميناء ستتحمل طبع النموذج الاسترشادى، مؤكدًا أن التعليم الفنى سيشارك فى تصوير النموذج الاسترشادى بالمطابع وماكينات التصوير بالتعليم التجارى.



وكيل تعليم يترأس اجتماع لتطبيق البوكليت

جانب من اجتماع تعليم كفر الشيخ

مدير الادارات ومجلس الامناء كفر الشيخ

مديرو الادارات التعليمية بكفر الشيخ

المصدر : مصر ناين