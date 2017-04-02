اختطفت قوات الاحتلال الالكيان الصهيونى ى الشاب عثمان مصطفى رضوان (26 سنةًا) من قرية عزون شرق قلقيلية، أثناء عودته من أرضه .

ووفقًا لافادة لافى نصورة مسؤول نادى الأسير الفلسطينى فى قلقيلية أن الشاب رضوان كانت قد اختفت آثاره منذ مساء أمس السبت عند عودته من عمله داخل أرضه المحاذية لمستوطنة “معالى شمرون”، ليتبين لاحقا أن حراس المستوطنة وجنود الاحتلال المتمركزين هناك قاموا باختطافه .

وأضاف أنه لم يتم الإعلان عن اعتاصدر ه إلا بعد ظهر اليوم الأحد، عندما قام ذووه بإبلاغ الصليب الأحمر والارتباط المدنى والعسكرى فى قلقيلية .

المصدر : مصر ناين