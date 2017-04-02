أوضح إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، عن سعادته بتحقيق الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد الفيوم، فى إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف جلال أنه رغم احتلال فريقه المركز الثانى فى جدول المسابقة برصيد 51 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن الأهلي صاحب المركز الأول، إلا أن المشوار الى أن الأن طويلاً من أجل منافسة المارد الأحمر على اللقب، مشيرا إلى أن المقاصة مطالب بالفوز فى عدة مباريات مهمة خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة الحقيقية.

وأشاد المدير الفنى للمقاصة خلال تصريحاته لـ”أون سبورت” مع الإعلامى سيف زاهر، بلاعبى فريقه، مؤكداً أنه يمتلك عدة عناصر على أعلى مستوى، وأن إريك تراروى يجيد اللعب فى أكثر من 6 أو 7 مراكز داخل المستطيل الأخضر، لافتاً إلى أن طرد رجب نبيل فى بداية الشوط الثانى من مباراته أمام الإسماعيلى تسبب فى تراجع المستوى بشكل نسبى.

المصدر : مصر ناين