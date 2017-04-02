طلب اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، من نظرائهم بوزارة الشباب والرياضة دعما ماديا فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم للشباب المقرر أن تستضيفها مصر فى الفترة من 1 إلى 9 يوليو المقبل باستاد القاهرة.

وأرسل اتحاد كرة السلة مندوبا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة، لحثهم على سرعة صرف الدفعة الأولى من الدعم الذى وافق عليه خالد عبد العزيز خلال آخر جلسة جمعته مع رئيس اتحاد اللعبة.

ومن المنتظر أن يتم صرف الدعم لمسئولى اتحاد كرة السلة، الى أن يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة ببطولة كأس العالم، من حجز الصالات والفنادق، وتنظيم وترتيب استقبال الوفود المشاركة، خاصة أن البطولة لها أهمية كبرى، وتنال اهتمام الاتحاد الدولى للعبة.

وكان الاتحاد الدولى لكرة السلة قد أسند إلى مصر شرف تنظيم واستضافة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة، بعد منافسة شرسة مع كل من إيطاليا ولاتفيا والكيان الصهيونى ، ومن المقرر أن يشارك فى البطولة 16 دولة.

المصدر : مصر ناين